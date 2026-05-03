На Київщині сталася бійка між підлітками та чоловіками – поліція

У селі Святопетрівське на Київщині сталася бійка між підлітками та чоловіками, йдеться у повідомленні пресслужби поліції.

«Попередньо встановлено, що родина відпочивала на території домоволодіння, поруч із яким компанія підлітків голосно поводилася. Чоловіки вийшли зробити зауваження, після чого виник словесний конфлікт, який переріс у бійку», – зазначили у відомстві.

Наразі правоохоронці зареєстрували інформацію до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

Раніше в Києві в Голосіївському районі один з водіїв під час дорожнього руху влаштував стрілянину, повідомляє столична поліція у телеграмі. Попередньо встановлено, що під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, у ході якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета.