У Харкові 7 учасників масової бійки затримали за опір поліції, 5 правоохоронців постраждали

У Харкові в ніч на неділю в районі Журавлівки сталася бійка між двома групами відпочивальників, а коли їх спробували розняти поліцейські, ті почали чинити опір правоохоронцям.

«Слідчий Харківського РУП №1 відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України», – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Унаслідок інциденту п'ятеро поліцейських дістали тілесних ушкоджень і були доставлені в лікарню.

Поліція затримала сімох осіб віком від 19 до 50 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усіх їх повідомили про підозру у вчиненні злочину.