У поліції розповіли, скільки диверсантів затримали за час російського вторгнення

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України Національна поліція затримала 757 членів диверсійно-розвідувальних груп та загалом виявила за цей час 88 ДРГ. Про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

«Щоденно перевіряється понад 1000 підозрілих осіб і щонайменше виявляється 10 осіб, які причетні або можливо причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності», – зазначив він.

Окрім того, за словами Сергеєва, від 24 лютого Національна поліція відкрила 484 провадження за колабораційну діяльність та оголосила 72 такі підозри.

5 травня у МВС України повідомили, що протягом 10 тижнів повномасштабної війни Росії проти України поліція зареєструвала понад 10 тисяч кримінальних проваджень про воєнні злочини, скоєні російськими військовими.

Про те, що Росія систематично порушує закони і звичаї війни, неодноразово заявляли Україна і Захід. Кремль взагалі не вважає свої дії в Україні війною, а називає це «спеціальною військовою операцією».