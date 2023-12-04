У Подільському районі Києва через вибух гранати загинув чоловік – поліція

У поліції Києва повідомили про загибель чоловіка внаслідок вибуху у приватному будинку в Подільському районі столиці.

«Загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило. Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій… Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про «умисне вбивство» із додатковою відміткою «нещасний випадок».

Наприкінці листопада двоє людей загинули через вибух гранати у квартирі в Києві.