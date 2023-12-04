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У Подільському районі Києва через вибух гранати загинув чоловік – поліція

Правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про «умисне вбивство» із додатковою відміткою «нещасний випадок»
Правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про «умисне вбивство» із додатковою відміткою «нещасний випадок»

У поліції Києва повідомили про загибель чоловіка внаслідок вибуху у приватному будинку в Подільському районі столиці.

«Загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило. Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій… Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про «умисне вбивство» із додатковою відміткою «нещасний випадок».

Наприкінці листопада двоє людей загинули через вибух гранати у квартирі в Києві.

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