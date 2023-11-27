На Київщині чоловік погрожував підірвати гранату у будинку – поліція

На Київщині 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, тоді як у приміщенні перебували його дружина та син, йдеться в повідомленні Національної поліції України.

За даними правоохоронців, їм вдалось вмовити зловмисника здатися та передати боєприпас.

Відомо, що повідомлення про конфліктну ситуацію надійшло на спеціальну лінію «102». Правоохоронцям розповіли, що місцевий житель загрожує підірвати себе гранатою – у будинку на цей момент були його дружина та 30-річний син.

«Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та почали перемовини з 51-річним чоловіком», – розповіли в поліції.

Після огляду з’ясувалося, що граната – навчально-тренувальна.

«Також під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю», – йдеться у заяві Нацполіції.

На місці події ведуться роботи. Правоохоронці додали, що вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

6 листопада ввечері стало відомо, що внаслідок вибуху гранати в селі Чайки на Київщині загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син зазнав поранень. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загиблим є його помічник, майор Геннадій Частяков.

У МВС повідомили, що загибель Частякова спричинив подарунок від одного з колег на день народження – одна з шести гранат нового західного зразка.