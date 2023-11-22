На гуртку зазнав смертельного поранення з пневматичної гвинтівки учень ліцею на Прикарпатті – поліція

У поліції Івано-Франківської області повідомили про загибель неповнолітнього хлопця під час гурткового заняття.

«22 листопада близько 15:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району загинув 14-річний школяр… Слідчі встановили, що учень 9-класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги», – йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила, що встановлює всі обставини, опитали свідків події та педагогів.

Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович повідомив у фейсбуці, що загинув учень Пнівського ліцею.

Позаторік через поранення у шкільному тирі в Черкасах також загинув 14-річний хлопчик. Він зазнав поранення в голову під час тренування з кульової стрільби і місяць боровся за життя, однак вивести дитину з критичного стану медикам не вдалося.