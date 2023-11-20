Двоє людей загинули через вибух гранати у квартирі в Києві – поліція

У Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати в одній із квартир загинули двоє людей, повідомила поліція столиці України пізно ввечері 19 листопада.

«До поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці й лікарі. Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець і жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік – брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі», – йдеться в повідомленні.

На місці вибуху працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група і криміналісти, додали в поліції.

У травні поліція повідомляла, що цивільний підірвав гранату в квартирі Деснянського району Києва, його затримали.