У Києві затримали чоловіків, які напали і пограбували військового – поліція

У центрі Києва двоє чоловіків напали і пограбували військового, йдеться в повідомленні місцевої поліції.

За даними відомства, 23 лютого до Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про напад. Двоє невідомих підбігли до нього ззаду, вдарили по голові цеглиною та відібрали мобільний телефон, гаманець та золоту каблучку.

«Поліція оперативно визначила місцезнаходження нападників, затримала їх та встановила причетних осіб. Ними виявилось двоє чоловіків: 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці», – зазначається у повідомленні.

Одного із чоловіків затримано неподалік місця події, іншого – на лівому березі столиці.

«Нападників затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій. Зараз вирішується питання щодо вибору підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою», – зазначили у відомстві.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, наголосили у поліції.