«Побила група розлючених жінок»: що сталося у Космачі і чому

Новий закон про мобілізацію: боротьба продовжиться?

Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку. Проголосували «Слуги народу» та кілька депутатських груп. Опозиційні партії документ не підтримали, бо вважають окремі норми антиконституційними.

Що далі? І коли мобілізація в Україні відбуватиметься вже за новими правилами?

Допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню будуть голосувати окремо?

Сенат США не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню. З необхідних 60-ти голосів, «за» проголосували лише 49 сенаторів.

Україна залишиться без допомоги США? Чого очікувати?

Бійка у Космачі. До чого тут мобілізація?

Конфлікт у селі Космач, що на Прикарпатті.

Мешканка сусіднього міста поскаржилася, що її з маленькою донькою побила група розлючених жінок, які вирішили, що вона нібито співпрацює з ТЦК і цитую «приїхала в село здавати їхніх чоловіків». У поліція вже розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганство. Що ж там сталося?