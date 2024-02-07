«Народити від коханого, який загинув на війні»: що буде із законом про кріоконсервацію

Скандал довкола закону, який фактично не дозволяє дружинам загиблих українських військових використати законсервовані репродуктивні клітини для народження дитини, став на паузу. Принаймні у Верховній Раді України планують до кінця березня ухвалити законопроєкт, який прибере юридичні колізії і усуне норму, що викликала несприйняття та набула розголосу в соцмережах.

У січневому дописі адвокатки Олени Бабич йшлося про історію її клієнтки, чоловік якої загинув на війні. Ця сімейна пара, розуміючи усі ризики, використала кріоконсервування сперми, щоб змогти у майбутньому продовжити свій рід.

Замороження репродуктивних клітин гарантував законопроєкт, який український парламент ухвалив у листопаді 2023 року. Однак цей закон, попри те, що допомагає чоловікам заморожувати свій біоматеріал безкоштовно, одночасно забороняє використання сперми у разі смерті донора. Коли чоловік клієнтки адвокатки Олени Бабич загинув, жінці повідомили, що сперму її покійного чоловіка мають утилізувати.

Одна із авторок закону – народна депутатка від партії «Слуга народу» Оксана Дмитрієва. За її словами, після розгляду законопроєкту в першому читанні в документ внесли правки, проти яких вона виступила. Однак закон ухвалили і виникла така колізія. Вона запевняє, що народні депутати й так мали прибрати ці скандальні норми, а тепер хочуть навіть пришвидшитися і виправити помилки вже в березні.

Питання утилізації має бути врегульоване

«Ніхто не проти. І питання утилізації, воно не має стояти, воно має бути врегульоване. І ви вже бачите, що внесли зміни, щоб прибрати цю правку. До того закону, автором якого я була, до другого читання була внесена ця правка. На жаль, особисто я була проти і навіть не голосувала саме через це. Але добре розуміла, що цю правку треба прибирати, і до березня ми це мали зробити. Але через цей галас, який піднявся у соцмережах, то довелось трішечки пришвидшити цей процес. І головне, що ми маємо розуміти: закон, який я писала, автором якого я є, це лише соціальна гарантія, що наші захисники і захисниці можуть здавати і зберігати свої репродуктивні клітини за рахунок держави. Цей закон стосується лише цього. Але він йшов паралельно з загальним законопроєктом про репродуктивне здоров'я, і питання утилізації мало бути вирішені саме в загальному законопроєкті. Ми не маємо права відокремлювати військових від цивільних, і мало все бути прописано чітко в загальному законі. Так як загальний закон не був ухвалений, то і виникла ось ця колізія», – вважає Оксана Дмитрієва.

Президент Української асоціації репродуктивної медицини Олександр Юзько категоричний: вважає, що закон надто «перекрутили». За його словами, багато клінік зберігають кріоконсервовані репродуктивні клітини безкоштовно і не знищують їх. Лікар запевняє, що демографічна ситуація зараз складна, і подібні норми у законах можуть порушити репродуктивну спільноту.

Ми з початком війни почали добровільно – всі клініки репродукції, а в нас у 97% це приватні клініки – кріоконсервувати репродуктивні клітини. І безкоштовно робити запліднення

«Його перекрутили, викрутили, змінили. І він змінився до невпізнаваності з початковим станом. І тому вийшла ось така колізія. Як на мене, то Верховна Рада просто заблудилася серед трьох дерев на сьогодні. А ми зберігали репродуктивні клітини безкоштовно. Ми робили для військових запліднення безкоштовно, і будемо це робити. І повірте, ні один законопроєкт, ні один закон не зупине наше бажання як лікарів-репродуктологів зберегти репродуктивний потенціал і дати дітей тим, хто хоче мати. А от що стосується кріоконсервації, то ми працювали паралельно. Адже ми з початком війни почали добровільно – всі клініки репродукції, а в нас у 97% це приватні клініки – кріоконсервувати репродуктивні клітини. І безкоштовно робити запліднення», – стверджує Олександр Юзько.

Що буде далі?

Тепер народні депутати планують ухвалити норми, за якими питання утилізації репродуктивних клітин буде чітко врегульоване. Зокрема, для цього обов’язково буде необхідний дозвіл донора або ж іншої людини з подружжя, в якому є покійний донор репродуктивних клітин.

Після загибелі військового ці клітини будуть зберігатися за рахунок держави ще три роки. І далі друга людина з подружжя може вирішувати, що з ними робити

«Зараз ми це вже більш чітко виправили і прописуємо, що ця норма має бути однакова для всіх, і чітко розписано, як вона буде вирішуватись, питання утилізації. Лише з дозволу людини, яка здає свої репродуктивні клітини. Вона пише розпорядження, і в ньому зазначає, хто має розпоряджатися її клітинами. Або утилізувати, якщо вони так хочуть, і пропишуть це, або до загального кріобанку, або на наукові цілі, або другому з подружжя. І найголовніше – що після загибелі військового ці клітини будуть зберігатися за рахунок держави ще три роки. І далі людина може вирішувати, що з ними робити. Тобто друга людина з подружжя. Найголовніше – що це добровільно. Військові можуть долучитися до цієї програми добровільно», – розповідає депутатка Дмитрієва.

Народна депутатка додає, що репродуктивні клітини і військових, і цивільних донорів у клініках без дозволу не утилізують, якщо вони здані не у рамках державної програми, а за власний кошт.

«І казати про те, що всі клітини утилізуються, навіть в цьому випадку, як прописала адвокатка, з приводу цієї ситуації, то ніякі клітини, люди, які не долучені були до цієї програми, не мають бути утилізовані. І взагалі, я спілкувалася з лікарями, навіть цивільні, хто здає свої репродуктивні клітини за власний кошт, їх клітини ніхто не утилізує без їх дозволу», – розповіла Оксана Дмитрієва.

А лікар-гінеколог Олександр Юзько вважає, що народним депутатам варто консультуватися з лікарями-практиками, аби норми законодавства працювали і не створювали перешкод.

Якщо надалі депутати не дослухаються поради тих, хто кожен день займається репродуктивним правом і хто може дописати і прописати так, як це буде працювати, справа не піде

«На мою думку, закон, який підписав президент, і там ось ця фраза «утилізація» – вона і збурила все суспільство. Саме ось цей рядок про утилізацію. Його не повинно бути. І наступні законопроєкти, які подані, 10437 і 10438, якими, на мою думку, поспіхом намагаються якось виправити ситуацію, прописані з позиції репродуктивного права вкрай нелогічно. І якщо надалі Верховна Рада, наші шановні депутати не дослухаються поради тих, хто кожен день займається репродуктивним правом і хто може дописати і прописати так, як це буде працювати, справа не піде. Це буде закон заради закону, це буде «мертвий» закон, він буде тільки шкодити збереженню репродуктивного потенціалу нації», – стверджує лікар.

Одна з авторок закону Оксана Дмитрієва підтримує цю тезу і вважає, що консультуватися з лікарями необхідно. Крім цього, вона нагадала, що, окрім правок, виправлять колізію щодо знищення кріоконсервованих клітин, необхідно все ж врегулювати й питання утилізації, котре порушували лікарі.

Закони всі треба писати саме з тими людьми, хто буде їх використовувати. У цьому випадку з репродуктологами

«Закони всі треба писати саме з тими людьми, хто буде їх використовувати. У цьому випадку з репродуктологами. Наприклад, є лист від акушерів-гінекологів, які писали, що питання утилізації не вирішене. І це питання треба вирішити. Але як? Як правильно його вирішити? І от зараз, дійсно, ми там намагаємось якось, хоча б перші кроки вже зробити, прибрати головне, ту правку закону про соціальну гарантію, щоб там її не було. І далі вже чітко треба прописувати загальний закон про репродуктивне здоров'я. І, дійсно, я погоджуюся, прислуховуватись до лікарів. Зараз ми маємо швидко прийняти ці два законопроєкти з приводу того, щоб прибрати цю правку. А далі вже ми будемо сідати і напрацьовувати загальний законопроєкт, бо його не ухвалили в першому читанні. Його не ухвалили, бо дійсно були колізії там. І щоб саме їх виправити, будемо ставити питання, будемо запрошувати всіх, хто долучений до цього процесу. Бо дійсно в нашій, якщо розуміємо, демографічній ситуації в нашій країні, треба її покращувати. Але покращувати так, щоб воно працювало», – розповідає депутатка.

Міністерство охорони здоров’я України відреагувало на скандал. У відомстві заявили, що кріобанки не будуть утилізувати репродуктивний матеріал загиблих військових, бо держава «зацікавлена у продовженні роду усіма українцями». І що там спільно з парламентом ведуть необхідну роботу щодо виправлення колізії.

У Верховну Раду вже внесли три законопроєкти, котрі мають виправити колізію. Один з них подав голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. У тексті поправки вказано: «У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією». Він пояснив, що внесення поправок мало «виключно процесуальний характер, аби уникнути суперечності закону зі статтею 248 Цивільного кодексу, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя». Там йдеться про те, що яку би довіреність людина не написала за життя – ось як військовий про використання його біоматеріалу – цей документ втратить свою дію після смерті цієї людини.

6 лютого, про що свідчить картка законопроєкту №10448 (саме він і має виправити колізію), профільний комітет надав повторний висновок щодо тексту документа. Комітет пропонує включити законопроєкт до порядку денного 11-ї сесії Верховної Ради України та ухвалити рішення про визначення законопроєкту невідкладним – тобто таким, що розглядається позачергово.