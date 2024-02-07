Депутати ухвалили закон про зберігання репродуктивних клітин військових

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про біологічне батьківство в разі загибелі військовослужбовця. Законопроєкт №10448 підтримали 264 депутати.



Одна з авторів документа, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк зазначила, що законопроєкт дозволить зберігати і використовувати для народження дітей репродуктивні клітини загиблих військовослужбовців.



Серед ключових положень законопроєкту:

репродуктивні клітини військових у випадку їхньої загибелі підлягають безоплатному зберіганню протягом 3 років. Продовження зберігання після можливе за рахунок інших осіб;

уповноваженим особам дозволять розпоряджатися репродуктивними клітинами загиблого;

загиблий (а), чиї клітини використані після смерті, визнається батьком чи матір’ю дитини, якщо це волевиявлення людини на випадок своєї смерті;

волевиявлення особи, вчинені та посвідчені нотаріально до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин на випадок своєї смерті залишаються підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням відповідних репродуктивних клітин.

Метою законопроєкту є врегулювання питання соціального захисту військовослужбовців у питанні забезпечення їх прав на біологічне батьківство.



У листопаді 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, що зобов’язує утилізовувати заморожений біоматеріал військових у разі їхньої смерті.



Відповідно до закону, із березня 2024 року клініки мали утилізувати весь біоматеріал військових, які загинули на війні. Таке рішення в суспільстві сприйняли негативно.



Міністерство охорони здоров’я України відреагувало на скандал. У відомстві заявили, що кріобанки не утилізуватимуть репродуктивний матеріал загиблих військових, бо держава «зацікавлена у продовженні роду усіма українцями».