Депутати підтримали відставку Лапутіної

Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк

Це рішення підтримали 302 парламентаря.



«Рада підтримала відставку Міністра у справах ветеранів України Лапутіної Юлії. «За» – 302. Більш того, профільний комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства Всі виступаючі, як і від влади, так і опозиції, розносили у виступах міністра. Сама, вже ексміністр, навіть не прийшла на звіт», – написав він в телеграмі.

Також про це рішення парламенту повідомив член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

56-річна Юлія Лапутіна є генерал-майором Служби безпеки України. Вона очолювала Міністерство у справах ветеранів від грудня 2020 року.

6 лютого міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку. Причини такого рішення не оголошувалися.

Однак після цього президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність «посилення політики ветеранів» і сказав, що це є питанням менеджменту.

Нещодавно Володимир Зеленський визнав, що розмірковує про «перезапуск напряму керівництва країною». «Коли ми говоримо про це (ідеться про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного), я маю на увазі заміну цілої низки керівних осіб держави, не тільки в окремому секторі», – зазначив Зеленський в інтервʼю італійському телеканалу RAI.