Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку, повідомив 5 лютого представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Причини такого рішення він не уточнив.

56-річна Юлія Лапутіна є генерал-майором Служби безпеки України.

Наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський визнав, що розмірковує про «перезапуск напряму керівництва країною». «Коли ми говоримо про це (ідеться про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного), я маю на увазі заміну цілої низки керівних осіб держави, не тільки в окремому секторі», – зазначив Зеленський в інтервʼю італійському телеканалу RAI.