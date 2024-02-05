Зеленський після відставки Лапутіної заявив про «кроки перезавантаження» «політики ветеранів»

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність «посилення політики ветеранів» і сказав, що це є питанням менеджменту.

«Сьогодні зранку ми обговорили з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які подолають наявні проблеми в цій сфері й додадуть упевненості нашим людям. Кроки перезавантаження – і не тільки в цьому напрямі. За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 5 лютого.

Раніше сьогодні представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку. Причини такого рішення він не уточнив.

56-річна Юлія Лапутіна є генерал-майором Служби безпеки України. Вона очолювала Міністерство у справах ветеранів від грудня 2020 року.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський визнав, що розмірковує про «перезапуск напряму керівництва країною». «Коли ми говоримо про це (ідеться про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного), я маю на увазі заміну цілої низки керівних осіб держави, не тільки в окремому секторі», – зазначив Зеленський в інтервʼю італійському телеканалу RAI.