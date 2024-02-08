За добу війни Росія втратила понад 900 солдатів, гелікоптер і 11 танків – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 392380 своїх військових, 910 – за минулу добу, повідомив вранці 8 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

Українська сторона також оприлюднила дані про втрати російської техніки за добу. За цими даними, Москва втратила:

6 383 танки (+11 за останню добу)

11 899 бойових броньованих машин (+20)

9 411 артилерійських систем (+24)

980 реактивних систем залпового вогню

666 засобів протиповітряної оборони (+1)

332 літаки

325 гелікоптерів (+1)

7 191 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+14)

1 880 крилатих ракет (+31)

24 кораблі й катери

1 підводний човен

12 513 автомобілів і автоцистерн (+27)

1 505 одиниць спеціальної техніки (+8)

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Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

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У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».