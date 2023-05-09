Групі молодих чоловіків у Львові вручили повістки після агресивної поведінки під пісні Лепса – поліція

У патрульній поліції Львова повідомили, що група молодих людей отримала повістки до військкомату після інциденту, що стався напередодні у центрі міста.

«Учора ввечері ми отримали орієнтування про осіб, які їдуть на автомобілі Range Rover і неадекватно поводяться. Спочатку вони гучно слухали музику ворога в центрі Львова, а потім агресивно повелися з чоловіком, який зробив їм зауваження. Найбільш зухвало поводився пасажир позашляховика. Львів’янин звернувся до поліції. Патрульні зупинили цей транспортний засіб на вулиці Кульпарківській. Поліцейські встановили дані водія, ним виявився 26-річний мешканець Донецької області. Окрім того, з’ясували, що агресивно поводився 20-річний мешканець міста Одеси. Осіб супроводили у Львівське районне управління поліції №1. Там молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії», – йдеться в повідомленні.

У поліції також повідомили, що провели перевірку осіб «на причетність до ворога».

Повідомляється, що після завершення усіх процесуальних дій водій, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових.

Ввечері 8 травня у мережі з’явилося відео, на якому кілька молодих чоловіків сидять в елітному позашляховику в центрі Львова з увімкненою на велику гучність музикою. У салоні, зокрема, лунала пісня відомого прокремлівського артиста Григорія Лепса. Коли перехожий зробив молодикам зауваження, один із них, як виглядало на відео, облаяв його і намагався вибити у чоловіка з рук телефон. Трохи згодом мережею ширилося інше відео, на якому фігурант просив вибачення за інцидент.

Радіо Свобода не відповідає за відеоматеріали, автентичність яких не може перевірити.