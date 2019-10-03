У Полтаві заарештували підозрюваного у побитті перехожих експоліцейського

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці без права внесення застави обрано для нині звільненого із лав поліції чоловіка, який 29 вересня у стані алкогольного сп’яніння завдав тілесних ушкоджень перехожим у Полтаві.

Як повідомляє пресслужба Держаного бюро розслідувань, відповідне рішення ухвалив 3 жовтня Октябрський районний суд Полтави.

«Згаданий колишній поліцейський був у стані алкогольного сп’яніння та наніс потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. Як наслідок, 17-річного хлопця з травмами доставлено до лікарні, де прооперовано з видаленням селезінки. Важливо: на даний час вирішується питання щодо кваліфікації дій іншого учасника бійки – сина правоохоронця», – повідомили у ДБР.

29 вересня ввечері у Полтаві сталася стрілянина і бійка з кількома постраждалими, в тому числі неповнолітніми. Як повідомили у поліції, одним із учасників бійки виявився працівник батальйону патрульної служби особливого призначення «Полтава». Його після інциденту звільнили з поліції. Кримінальну справу відкрили за статтями про умисне легке і умисне тяжке ушкодження.