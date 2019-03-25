Cлова підтримки на футболках надсилають зі Львова українським морякам

Десятки людей зібралися у Львові на акцію підтримки полонених українських моряків, затриманих Росією 25 листопада 2018 року. Спершу відбулась молитва за здоров’я полонених, після якої кожний міг написати слова чи намалювати малюнок на футболках, які будуть надіслані українським морякам, щоб підтримати їхній моральний дух.

«І слова, і малюнок мають сенс. Головне, щоб це робилось із душею, щоб людина розуміла, що хоче донести до полонених, яких ми поважаємо. Нам важливо донести до всіх, що українці в полоні в Росії, підтримати хлопців», – говорить учасник акції Христина Мокрій.

Акцію організували через соціальні мережі, до неї долучилися небайдужі львів’яни, які перейммаються долею українських моряків.

«У важку хвилину хочу підтримати українських моряків. Маємо вимогу, щоб писати російською, без української символіки, щоб пропустила цензура Росії, пишемо і листи морякам від львів’ян», – наголосила львів’янка Богдана Синєкевич.

«Україна має ухвалити законопроект, який надасть правовий і соціальний статуси полоненим, надасть матеріальні гарантії їхнім сім’ям», – наголосив під час заходу активіст Юрій Яценко, який потрапив у російський полон у 2014 році і провів у СІЗО в Курську рік і 5 днів.

На сьогодні в полоні в Росії перебувають 74 цивільних громадянина України і 24 українські військовополонені моряки.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.