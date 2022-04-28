У результаті чергового обміну полоненими звільнено 45 українців – Верещук

Віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого вдалося звільнити 45 українців.

«13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранених). Також повертаємо додому 12 наших цивільних», – написала Верещук у фейсбуці.

Скільки натомість було повернуто російських військових, вона не уточнила.

Останній обмін полоненими відбувся 21 квітня, тоді українській стороні вдалося визволити 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних.

У середині квітня Ірина Верещук казала, що Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.