Координаційний штаб повідомив, скількох полонених Україна передала російській стороні під час обміну

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених полонених. Міноборони РФ заявило про повернення з полону загалом 106 російських військовослужбовців.

«Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні. Стан цих осіб вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, крім того, у Рамадан – священний місяць для всіх мусульман – Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі армії РФ.

«Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман «всіх на всіх» з обох сторін на знак поваги до культури і традицій», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо, що з російського полону вдалося повернути ще 100 українських військовослужбовців.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що додому повернулися 80 чоловіків та 20 жінок. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу. Йдеться про 24 визволених нацгвардійців, 22 прикордонника, 22 представника Військово-морських сил, 21 військовослужбовця Збройних сил України та 11 тероборонців.

«Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років», – повідомили у Координаційному штабі.

Попередній обмін полоненими відбувся 3 квітня, тоді вдалося звільнити 12 людей: 10 військових і двох цивільних.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабного російського вторгнення з полону вдалося звільнити понад 2 000 українців.