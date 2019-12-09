Запалені лімфовузли, залите кров’ю око: дружина каже про погіршення стану полоненого Матюшенка

У заручника угруповання «ДНР» Валерія Матюшенка погіршився стан здоров’я, повідомила проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії дружина Валерія, Тетяна.

«У п’ятницю чоловік зателефонував мамі і сказав, що у нього серйозні проблеми зі здоров’ям. Він взагалі ніколи не скаржиться, а тут каже, що терміново треба здати кров. У чоловіка повністю залите кров’ю око. Затягувати далі не можна, але ніякої медичної допомоги йому не надають. Я ледве домовилася на середу, щоб у нього взяли кров на аналіз, сподіваюся, що вдасться», – повідомила Тетяна Матюшенко.

За словами Тетяни, в її чоловіка – запалення лімфовузла на шиї, загострення синдрому Турета і сильний кашель. Ніяких препаратів Валерієві Матюшенку не дають, рентген також не роблять.

Зв’язатися з так званим керівництвом колонії, в якій утримують Валерія Матюшенка, не вдається, каже дружина, адже там змінився начальник, після чого знущання над заручниками, за її словами, посилилося.

«Минулого тижня їх навмисно повели в баню, увімкнули холодну воду, а потім годину тримали на морозі роздягненими. Ще й заборонили передачі, ні картоплю, ні яйця варені не дозволяють передавати», – розповіла жінка.

За словами Тетяни Матюшенко, вона консультувалася з лікарем, і тепер буде намагатися передати антибіотики у колонію, але жінка переживає, що ліки у колонії можуть зникнути і не дійти до її чоловіка. Крім того, жінка занепокоєна і тим, що вже кілька років не вдається обміняти Валерія Матюшенка. «Я сьогодні списалася з Валерією Лутковською (колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, яка працює в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі – ред.), і вона мені сказала, що наразі його відмовляються обміняти навіть на п’ятьох чоловік».

Валерія Матюшенка затримали 15 липня 2017 році в його рідному Комсомольському на Донеччині. Чоловіку накинули мішок на голову і вивезли. Про його місце перебування родина не знала три дні, доки не приїхали з так званого «МГБ» і не сказали, що чоловік зізнався у «шпигунстві на користь України».

Зараз Матюшенка утримують у 32-й колонії на непідконтрольній частині Донецької області.