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Половина жителів Очакова виїхала з міста – очільник Миколаївської ОВА

Наслідки російських обстрілів в місті Очаків Миколаївської області, архівне фото
Наслідки російських обстрілів в місті Очаків Миколаївської області, архівне фото

Через щоденні обстріли російською армією Очакова Миколаївської області звідти виїхала щонайменше половина жителів, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Втім, попри обстріли, гуманітарна ситуація в Очакові залишається стабільною, запевнив він.

«З 15 тисяч у місті зараз проживає 7,5 тисячі людей. Частина з них у передмісті. Ситуація стабільна, але дуже небезпечна. Очаків обстрілюють майже щодня. Що ж до безпекової ситуації, то там робляться укриття. Не буду розкривати детальніше. Але Очаків – це такий яскравий представник Миколаївщини, який бореться попри все», – зазначив Кім.

Комунальна інфраструктура в місті працює, у випадку пошкоджень її оперативно відновлюють, запевняє Кім. Наразі в місті залишаються ті жителі, які не планують виїжджати, хто хотів це зробити, той уже виїхав, додав посадовець.

Очаків російська армія обстрілює з Кінбурнської коси, яка досі залишається під контролем військових РФ.

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