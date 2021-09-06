Адвокат Полозов повідомив, що захищатиме затриманого в Криму активіста Нарімана Джеляла

Адвокат Микола Полозов повідомив, що захищатиме затриманого у вихідні кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла в рамках кримінальної справи про «диверсію» за звинуваченням російських силовиків.

«Сьогодні я вже встиг побачитися з ним і взяти участь в слідчих діях. Стан Нарімана задовільний. Наразі він у статусі підозрюваного. Провину у вчиненні інкримінованих дій він не визнає», – повідомив Полозов у фейсбуці.

За його інформацією, у другій половині дня в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя відбудеться засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для Джеляла у вигляді утримання під вартою.

«Нарімана доставлять до суду для особистої участі в засіданні», – додав Полозов.

4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району окупованого Криму відбувся обшук у кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла. Крім нього, російські силовики 3-4 вересня затримали Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова. Усеїнова і Одаманова вже заарештували на 14 і 15 діб відповідно.

Раніше заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова повідомляла, що затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем.

Російські силові відомства офіційно ситуацію із затриманнями не коментували.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обшуками і затриманнями в Криму «Росія реагує на «Кримську платформу». Аку ж думаку поділяє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Українські правозахисні організації в спільній заяві зажадали звільнити затриманих на півострові кримських татар.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через обшуки і затримання в Криму 3 і 4 вересня.