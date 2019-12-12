Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка

Адвокат Микола Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це Полозов розповів кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Документ скарги ґрунтується на експертизі, зробленій російським та іспанськими експертами.

«При складанні експертизи у експертів не виникло ніяких сумнівів, що саме силове затримання Веджіє Кашка стало каталізатором погіршення здоров’я. Навіть за всіх тих обставин був шанс її врятувати, якби щодо неї не почали проводити прямо на місці слідчі дії. Якби слідча Ірина Сідіропуло не затримувала машину швидкої допомоги, в якій знаходилася Веджіє Кашка, можливо, вона була б жива», – розповів Полозов.

Під слідчими діями адвокат має на увазі вилучення грошей, які громадянин Туреччини Юсуф Аїта віддав Веджіє Кашка 23 листопада 2017 року.

Також адвокат нагадав, що, згідно зі свідченнями лікаря, під час слідчих дій жінка вже перебувала в непритомному стані.

«Коли ми допитували лікаря зі «швидкої», він підтвердив, що Кашка під час проведення з нею слідчих заходів хрипіла і не могла відповісти», – сказав Полозов.

У той час як в протоколі слідча Ірина Сідіропуло вказала, що Кашка відмовилася підписувати документ.

Публічних коментарів представників Сдічого комітету з приводу скарги Полозова немає.