Через ДТП у Польщі постраждали 20 українців – МЗС

У Польщі в ніч на 27 січня сталася ДТП, внаслідок якої, за попередніми даними, 20 українців зазнали травм різного ступеню тяжкості, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, ДТП за участі автобуса української компанії сталася поблизу населеного пункту Грубешів в Люблінському воєводстві.

Постраждалих українців шпиталізували, решту пасажирів направили до тимчасового місця перебування, повідомив Ніколенко.

Що стало причиною ДТП – наразі невідомо. Як повідомили в МЗС, генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями для з’ясування всіх обставин аварії. Крім того, за повідомленням, вирішується питання про надання перевізником іншого автобуса для пасажирів.

Раніше польські ЗМІ, повідомляючи про це ДТП, інформували, що в автобусі, який їхав з України до Польщі, перебували 59 людей і двоє водіїв. За даними ЗМІ, автобус перевернувся на бік на повороті.

Схожа ДТП з українським автобусом сталася в Польщі 18 січня, тоді постраждали двоє людей. А в грудні неподалік пункту пропуску Гребенне – Рава-Руська мікроавтобус з українцями в’їхав у припарковану вантажівку, яка чекала в черзі на перетин кордону з Україною, внаслідок цього загинув 17-річний українець.

Станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців.