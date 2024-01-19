У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: у МЗС кажуть, що розпочалися слідчі дії

У четвер, 18 січня, перед північчю у Вішніце (Польща) сталася аварія за участю автобуса на українській реєстрації, в якому їхало 26 пасажирів – громадян України, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За попередньою інформацією поліції 63-річний водій не впорався з керуванням, з’їхав на праве узбіччя і вдарився об відбійник і після цього автобус перевернувся і вдарився у дерево.

Скоріше за все, водій не дотримався безпечної швидкості у складних умовах на дорозі. Водій був тверезий.

«Три людини потрапили до лікарні, одна – 80 річна пасажирка зазнала травм, двох інших відвезли до місця для ночівлі, яке приготувала місцева влада», – повідомила представниця місцевої поліції Барбара Сальчинська-Пирхла.

За інформацією речника українського МЗС Олега Ніколенка, Генеральне консульство України в Любліні вже надає консульську допомогу українцям, які постраждали в ДТП.



«Внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Загроз їхньому життю немає. Їм надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить наших громадян до України», – зазначив Ніколенко.



У МВС України кажуть, що розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей.