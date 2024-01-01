На Полтавщині автівка врізалась у дерево, двоє загиблих – поліція

У понеділок, 1 січня, в селищі Нехвороща на Полтавщині легковик з'їхав у кювет та врізався в дерево, внаслідок чого загинув його водій та пасажир, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Полтавської області.

Зазначається, що до відділення №3 (селище Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції 1 січня близько 09:30 надійшло повідомлення від громадян, що в селищі Нехвороща в кюветі виявлено потрощений легковик, в якому знаходяться тіла двох чоловіків.

«У ході проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ 2109, під керуванням 21-річного жителя селища Нехвороща, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. На жаль, унаслідок зіткнення водій легковика та його 20-річний пасажир, житель Нехворощанської громади, загинули на місці події», – йдеться в дописі.

У поліції додали, що із понівеченого легковика чоловіків допомогли дістати рятувальники за допомогою спеціального обладнання. Тіла загиблих слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Як повідомляла агенція Anadolu, вранці 28 грудня в турецькій провінції Сакарія сталася ДТП – загинули 10 людей, ще 61 людина травмована. За даними агенції, дорожньо-транспортна пригода з невідомих причин сталася за участі 7 транспортних засобів, у тому числі трьох автобусів та однієї вантажівки.