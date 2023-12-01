У центрі Києва п’яний водій влаштував ДТП із двома загиблими – поліція

Ввечері 1 грудня в Печерському районі Києва, п’яний водій «Тойоти» врізався у легковик «Рено», повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України у столиці.

Правоохоронці уточнили, що смертельна дорожньо-транспортна подія сталася на вулиці Староноводницькій.

Було встановлено, що водій автомобіля «Тойота», рухаючись проїжджою частиною, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого зіткнувся з машиною марки «Рено».

«Водій та пасажир автомобіля «Рено» від отриманих травм загинули на місці події», – розповіли в поліції.

Також у НПУ уточнили, що винуватцем аварії став громадянин іншої держави, 1979 року народження, який був за кермом «Тойоти». Чоловік, за попередньою інформацією, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дані про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 КК (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Тепер винуватцеві смертельної ДТП загрожує покарання до 10 років ув’язнення, уточнили в Нацполіції.

Раніше заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), що 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.