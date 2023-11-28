Поліція: на Харківщині затримали водія, який збив двох військових і втік

Поліція Харківської області повідомила, що затримала водія, який ввечері 22 листопада збив двох військовослужбовців і втік із місця ДТП.

Один постраждалий загинув на місці аварії, другий, не приходячи до тями, помер у лікарні через кілька днів після аварії, йдеться в повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі перехрестя автошляху «Дергачі-Золочів» із селищем Першотравневе Золочівського ОТГ, уточнили в поліції.

«Водій Subaru Forester, рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf. Після скоєння ДТП водій втік із місця, не надавши допомогу постраждалим. Один постраждалий від отриманих травм помер на місці ДТП, другий – з тяжкими травмами був ушпиталений. За кілька днів, не приходячи до тями він помер в лікарні», – йдеться в повідомленні.

У поліції зауважили, що їм вдалося виявити водія, який кілька днів переховувався від правоохоронців.

Наразі 29-річного чоловіка затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Йому оголосили підозру за статтями «залишення в небезпеці» й «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Максимальне покарання, згідно з санкцією статті, передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше цього місяця заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), що 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.