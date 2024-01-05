На Волині правоохоронець на смерть збив підлітка – ДБР

На Волині правоохоронець влаштував аварію, в якій загинув підліток, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

«Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Волині, в якій загинув 14-річний пішохід», – йдеться на сайті відомства.

Як зазначають у ДБР, трагедія сталася близько 20:00 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.

«Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода», – розповіли подробиці аварії.

14-річний юнак йшов у попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці, кажуть у ДБР.

«Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії», – підсумували у відомстві.

Це вже не перша смертельна ДТП за участю співробітників поліції.

Раніше, в листопаді 2023 року, співробітники патрульної поліції на службовому автомобілі на смерть збили пішохода у Львові.

5 грудня 2023 року поблизу села Єреміївка на Одещині сталася ДТП за участю правоохоронця, двоє людей постраждали. Поліціянт був у стані алкогольного сп’яніння.