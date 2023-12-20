Загибель нацгвардійця у ДТП: суд залишив суддю Тандира під вартою і наклав арешт на майно

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді у справі про смертельну аварію – про це повідомили Київська міська прокуратура та Офіс генерального прокурора 20 грудня.

За повідомленням, суддя задовольнив клопотання прокуратури та продовжив обвинуваченому термін тримання під вартою на два місяці, до 17 лютого включно.

«Також суд задовольнив клопотання прокурора в частині арешту майна обвинуваченого, а саме земельної ділянки, розташованої в Київській області, та грошових коштів. Згідно з останньою декларацією, у власності суддя має 293 тисяч гривень та 25 тисяч доларів США», – додає прокуратура.

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Відомство не називає імені обвинуваченого, але обставини вказують на суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

У ніч на 26 травня 2023 року в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.

Тандир підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого. У серпні Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила його від виконання обов’язків судді.