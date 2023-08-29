Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила «від здійснення правосуддя» суддю Тандира

Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, притягнутого до кримінальної відповідальності за фактом скоєння ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії України, повідомляє сайт ВРП.

«29 серпня Вища рада правосуддя вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення», – йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалене за результатами розгляду відповідного клопотання заступника генпрокурора, кажуть у ВРП.

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Тандир підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого. Постановою Печерського районного суду Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави Тандиру продовжено до 9 вересня.