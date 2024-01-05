Клименко: впродовж 2023 року на блокпостах трапилось понад 40 ДТП

В Україні за 2023 рік зафіксовано 43 дорожньо-транспортних пригоди на блокпостах, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Внаслідок цих ДТП 10 осіб загинуло, а 39 отримали поранення. Коли почали розбиратися в причинах, то здебільшого це стан алкогольного сп’яніння або наркотичного сп'яніння водія, банальне перевищення швидкості, коли не зміг оцінити умови розташування блокпоста і не зміг справитись із керуванням свого автомобіля», - зазначив міністр.

Клименко закликав громадян «ретельно» дотримуватися правил проїзду через блокпости та нагадав, що йдеться не тільки про дисципліну, а й про безпеку – і учасників дорожнього руху, які за кермом, і військових, і поліцейських.

Очільник Міністерства внутрішніх справ сказав, що після таких трагічних подій блокпост додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою, а нацгвардійці та поліціянти проходять додаткові інструктажі, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв.

Раніше заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), що 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.