МЗС Польщі: Берлін відмовляється від переговорів про репарації, Варшава звертається до ООН

Німеччина повідомила, що вона не має наміру брати участь у переговорах щодо будь-яких репарацій Варшаві за Другу світову війну – повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі.



«Нота була передана МЗС Польщі 3 січня 2023 року. За словами уряду Німеччини, питання репарацій і компенсацій за втрати у війні залишається закритим і уряд Німеччини не має наміру починати переговори з цього приводу», – йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що Польща продовжить докладати зусиль для отримання компенсацій.

Варшава також каже, що звернулася до Організації Об’єднаних Націй щодо компенсації приблизно 1,3 трильйона доларів збитків, завданих під час окупації нацистською Німеччиною в 1939-45 роках. Заступник міністра закордонних справ Польщі звернувся, зокрема, до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з проханням налагодити «співпрацю та підтримку» в справі отримання Польщею компенсації.

Влада Польщі на початку вересня заявила, що вимагатиме 1,3 трильйона доларів як компенсацію за втрати, понесені під час Другої світової війни. Натомість у МЗС Німеччини заявили, що «питання репарацій закрите».