Блащак повідомив про зведення укріплень на кордоні з Білоруссю (фото)

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про зведення укріплень на кордоні з Білоруссю.

«У лютому почалося будівництво охоронних загороджень на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові почали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування», – написав він у твіттері.



Міністр оборони Польщі опублікував фото перших укріплень.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило РФ використовувати військову інфраструктуру і повітряний простір для вторгнення й обстрілів мирних міст в Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

На території Білорусі регулярно проводяться навчання за участі російських військ.