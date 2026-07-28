«Необґрунтовані спекуляції». Польща відкинула заяву Путіна про плани поділу західних земель України

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що однозначно відкидає «хибні й абсолютно необґрунтовані спекуляції» президента Росії Володимира Путіна щодо територіальної цілісності України й нібито існування планів територіального поділу України з боку її західних сусідів.

«Це є нічим іншим, як дезінформацією і черговою спробою розпалити антагонізм і напруженість між українцями та їхніми союзниками, які підтримують Київ», – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що Польща «не висувала, не висуває і не має наміру висувати в майбутньому» територіальних претензій до України.

«Польща повністю визнає, поважає і послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її юридично встановлених, міжнародно визнаних кордонів, включаючи двосторонній Договір між Україною і Російською Федерацією про державний кордон від 2003 року», – йдеться в заяві.

У МЗС Польщі зазначили, що припущення Москви про нібито плани анексії західних українських територій, зокрема Польщею, є «примітивною спробою дезінформації й елементом інформаційної війни», а мета цих заяв полягає в тому, щоб розділити європейські країни і «відвернути міжнародну увагу від жорстокої, незаконної військової агресії, яку здійснює РФ».

«Ми закликаємо владу Російської Федерації припинити висувати територіальні претензії проти своїх сусідів», – додали в МЗС Польщі.

26 липня Путін на зустрічі з російськими військовими у Санкт-Петербурзі заявив, що Україна нібито «рано чи пізно втратить західні землі». «Те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно, не завтра, можливо, післязавтра, за рік, два, 10, 15, але все історично стане на свої місця», – сказав російський лідер, додавши, що був «лише один гарант територіальної цілісності України – це Росія».