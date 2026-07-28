ISW: Путін намагається перекласти відповідальність за продовження війни на Держдуму й населення Росії

Президент Росії Володимир Путін намагається «мілітаризувати російське суспільство» та перекласти відповідальність за війну в Україні на депутатів Державної думи РФ та російське населення, вважають аналітики Інституту дослідження війни.

У звіті від 27 липня вони проаналізували промову Путіна 26 липня з нагоди дня Військово-морського флоту Росії, а також його зустріч із російськими законодавцями наступного дня.

Зокрема, в промові президент РФ наголосив на важливості «національної єдності Росії навколо воєнних зусиль в Україні». Він заявив, що Росії потрібно «просякнути свідомість» свого суспільства важливістю війни та зберегти почуття національної єдності навіть після її завершення.





Він також стверджував, що російські волонтери нібито прагнуть допомогти російським військовим і стурбовані тим, що армія РФ більше не потребуватиме їхньої допомоги в мирний час. ISW вважає це спробою «зобразити російське населення як таке, що готове продовжувати війну та йти на необхідні жертви для досягнення перемоги в Україні».

Під час зустрічі з депутатами Держдуми РФ Путін звернув увагу на те, що з 2021 року нижня палата російського парламенту ухвалила майже 3 тисячі законопроєктів щодо підтримки російських збройних сил, оборонних підприємств, суспільства та внутрішньої економіки під час війни. Крім того, депутати Думи колективно ухвалили закони про «інтеграцію» до складу Росії незаконно окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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«Путін, ймовірно, наголосив на ролі депутатів Думи та пересічних громадян у військових зусиллях Росії, намагаючись зняти з себе особисту відповідальність за тривалу дороговартісну війну та зобразити їх як таких, що повністю підтримують рішення Путіна напередодні виборів до Думи у вересні 2026 року», – вважають автори звіту.

Напередодні президент Росії підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил Росії до двох мільйонів 426 тисяч. Згідно з документом, кількість військовослужбовців збільшилася з одного мільйона 510 тисяч до одного мільйона 535 тисяч.

Раніше видання «Верстка» та «Важливі історії» з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії, повідомляли, що в Кремлі обговорюють можливість нової мобілізації восени 2026 року. За даними співрозмовників видань, підготовчі заходи вже ведуться, але остаточного рішення поки що не схвалили.