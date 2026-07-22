Держдума РФ затвердила обмеження для росіян, які виїхали за кордон і «ухиляються від покарання»

Державна дума Росії ухвалила одразу в другому й третьому читаннях законопроєкт, який обмежує у правах росіян, які виїхали за кордон.

Згідно з документом, щодо людей, які виїхали з Росії та «ухиляються від виконання покарання» за будь-якою кримінальною статтею або за кількома адміністративними, запроваджуватимуться заборони.

Зокрема, йдеться про заборону отримувати закордонні паспорти, подавати заяви про вихід із громадянства, користуватися порталом державних послуг і розпоряджатися грошима та майном у Росії.

Дипломатичні представництва припинять надавати затриманим за кордоном росіянам юридичну підтримку та відмовлять у більшості консульських та нотаріальних послуг. Виняток зроблять лише для посвідчення перебування людини в живих та підтвердження підпису людей з інвалідністю зору.

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Під дію документа потрапляють громадяни, які обвинувачуються в «дискредитації» армії, закликах до санкцій, порушенні територіальної цілісності країни, а також за статтями про «іноземних агентів» та «небажані організації». Генеральна прокуратура РФ розмістить відкритий реєстр осіб, які потрапили під ці обмеження, на своєму офіційному сайті.

Законопроєкт ухвалили в останні дні роботи поточного скликання Держдуми РФ. Він був на розгляді з грудня 2025 року.

Президент Росії Володимир Путін 10 червня підписав закон, який дозволяє заарештовувати майно росіян, що поїхали, за дії «проти інтересів РФ».