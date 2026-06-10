Путін підписав закон, що дозволяє арештовувати майно росіян, які виїхали, за дії «проти інтересів РФ»

Президент Росії Володимир Путін 10 червня підписав закон, який дозволяє заарештовувати майно росіян, що поїхали, за дії «проти інтересів РФ». Закон набуде чинності з 1 вересня, передає «Настоящее время».

Ця ініціатива розширює список статей Кодексу РФ про адміністративні порушення, за якими можна притягати до відповідальності росіян, які перебувають за кордоном.

Серед них, зокрема – порушення порядку діяльності «іноземного агента», зловживання свободою масової інформації, заклики до терористичної або екстремістської діяльності, неповага до влади та суспільства, розпалювання ненависті, заклики до порушення цілісності Росії та запровадження санкцій, «дискредитація» російської армії та «виправдання нацизму».

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Оскільки особи, яких мають намір притягати до відповідальності за цими статтями, перебувають за кордоном, пропонується виключити покарання у вигляді адміністративного арешту та обов’язкових робіт, залишаться лише штрафи.

З метою забезпечення покарання пропонується заарештовувати майно фігурантів таких справ як забезпечувальний захід вже на стадії складання протоколу. Рішення про це має ухвалювати суд.

Документ внесла Держрада Татарстану в жовтні 2024 року, а в травні 2025 року його ухвалили в першому читанні. До другого читання проект закону значно переробили, зокрема, додали перелік статей КоАП, за якими емігрантів переслідуватимуть у Росії.

Наприкінці травня Держдума ухвалила законопроект одразу в другому та третьому читанні.