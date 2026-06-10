Російська Держдума заборонила депортувати з РФ учасників війни проти України

Державна дума Росії 10 червня ухвалила в третьому читанні законопроєкт, що забороняє депортувати з країни іноземців, які уклали контракт із російським Міноборони та брали участь у бойових діях, зокрема, в Україні, передають російські медіа.

Таким іноземцям заборонено відмовляти у в’їзді, також не можна відмовляти їм у видачі патенту, дозволу на роботу, дозволу на проживання та посвідки на проживання та виносити щодо них рішення про небажаність перебування або скорочення його строку.

Законопроєкт також заднім числом скасовує подібні рішення, винесені з 24 лютого 2022 року щодо учасників бойових дій.

Російська влада активно заохочує іноземців до укладання контрактів із Міноборони, повідомлялося і про тиск на них з метою вербування.

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Заохочення іноземцям-учасникам війни робляться на тлі посилення міграційного законодавства. Сьогодні ж, наприклад, депутати збільшили в кілька разів (з 5 до 12 разів) мита для іноземців, які живуть у Росії, за оформлення документів, передає російська служба Радіо Свобода.

У лютому 2026 року російська влада ухвалила закони, які забороняють видавати іноземців, що уклали контракт із Міноборони, до інших країн для кримінального переслідування, а також призначати їм видворення з країни як адміністративне покарання.

У низці країн участь у війні в складі армії іншої країни прирівнюється до найманства і карається як кримінальний злочин. Повідомлялося про випадки суду над учасниками вторгнення в Україну в таких країнах, як Казахстан, Узбекистан, Киргизстан.