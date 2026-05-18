У РФ відмовляють у виплатах удовам військових, які не реєстрували шлюб офіційно. Жінки подали до суду

Верховний суд РФ отримав перший позов до Федеральних зборів через закон, який обмежує права вдів російських військових, які офіційно не оформлювали шлюб зі своїми чоловіками, повідомила газета «Коммерсант».

Перший позов до Державної думи та Ради федерації подала Олександра Токарєва. Вона оскаржує норму, згідно з якою партнерки загиблих російських військових можуть претендувати на пільги та виплати лише в тому випадку, якщо вони мають спільну дитину, вони разом жили понад три роки і це підтвердив суд. Позов надійшов до Верховного суду наприкінці квітня, а 8 травня його передали судді.

У позові йдеться, що ухвалені поправки звужують можливості встановити, що подружжя жило разом і вели спільне господарство. До ухвалення закону, заявила Токарєва, «на рівні суб’єктів РФ уявлялося можливим» підтримувати партнерок загиблих військових без дітей.

Нові норми, на думку заявниці, порушують принцип рівності громадян перед законом і не відповідають конституції. Вона закликала Верховний суд визнати затверджені критерії недійсними та зобов’язати Держдуму внести відповідні поправки.

Як зазначає «Коммерсант», такі ж звернення до суду готують інші жінки. Загалом до ініціативної групи, яка вимагає змінити закон, увійшли понад 450 партнерок загиблих військових.

Одна з представниць ініціативної групи Уляна Трохіна заявила, що до Верховного суду звернулися свідомо, бо суди попередніх інстанцій відмовилися задовольнити вимоги Олександри Токарєвої.

«Тому ухвалили рішення подати адміністративний позов до Верховного суду. Далі, безперечно, буде Конституційний. Після отримання рішень про відмову щоразу оскаржуватимемо федеральний закон», – повідомила Трохіна.

Голова комітету Держдуми із захисту сім’ї Ніна Останіна (вона представляє російську компартію) вважає, що необхідності розширювати зазначені критерії немає. За її словами, Держдума вживала заходів соціальної підтримки дітей. Говорячи про партнерок загиблих військових, вона чказала: «Дуже багато життєвих ситуацій, коли виявляється, що цивільних дружин є кілька. І в цьому випадку не існує жодного нормативного документа, який би визначав, яка цивільна дружина має пріоритетне право на отримання соціальних гарантій».

Державна дума Росії в липні 2025 року ухвалила закон, згідно з яким на виплати та пільги можуть претендувати лише ті партнерки загиблих військових, які жили з ними не менше трьох років і мають спільних дітей. Спочатку планувалося підтримати жінок, які не уклали із військовими офіційний шлюб, але вели спільне господарство або мають спільних дітей.