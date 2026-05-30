Чому іноземцям у ЗСУ не присвоюють звання «Герой України»?

Ганна Єрмакович

Лише у Сухопутних військах ЗСУ воюють понад 10 тисяч іноземців із 75 країн світу, порахував Центр рекрутингу іноземців. Чинний закон «Про державні нагороди України» не дозволяє нагороджувати іноземців званням Героя України. На сайті президента України триває збір підписів під Петицією № 264020, яка ініціює законодавчі зміни щодо цього питання. Петиція подана від дружина та близькі загиблого білоруського добровольця Олексія Лазарєва.

Вероніка Янович, дружина Олексія, розповіла Білоруській службі Радіо Свобода, про свою мотивацію та зусилля добитися того, щоб іноземні воїни та особи без громадянства, які воюють за Україну, могли отримувати найвищу державну нагороду – звання Героя України.

«Питання в тому, що за геройський вчинок передбачена нагорода Героя України. Але лише для громадян України. При цьому був прецедент – виняток зробили для білоруса Михайла Жизневського, оскільки він є героєм Небесної сотні», – каже Вероніка Янович.

Михайло Жизневський загинув під час Революції гідності та посмертно отримав звання Героя України. Але це вшанування поки що не поширилося на іноземних добровольців, які воюють за незалежність України проти Росії.

У петиції, яку ініціювала Вероніка, йдеться про те, що від початку повномасштабної агресії Росії разом із громадянами України країну захищають тисячі іноземців та осіб без громадянства. Вони добровільно стали на бік України, беруть безпосередню участь у бойових діях, захищають її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Поки тривали невизнані вибори. Як у Києві вшанували пам'ять білорусів, що загинули за Україну (фоторепортаж) 1/13 Люди вшановували пам'ять загиблих за Україну білорусів, тримаючи в руках їхні портрети, прапори України та біло-червоно-білі стяги (історичний прапор Білорусі)











2/13 У боях за Україну з 2014 року загинув щонайменше 71 білорус. Такі дані надає моніторингова група «Беларускі Гаюн». Однак реальна цифра може бути більшою











3/13 Дівчина тримає в руках портрет добровольця полку Кастуся Калиновського, командира батальйону Івана «Бреста» Марчука, який загинув у червні 2022 року на Луганщині











4/13 Біло-червоно-білий стяг є історичним прапором Білорусі і став символом масових протестів в країні у 2020 році. Після них у Білорусі посилилися репресії, і сотні тисяч білорусів покинули свою країну, виїхавши, зокрема, і в Україну











5/13 Дата акції обрана на честь дня народження Михайла Жизневського, який загинув від кулі в серце на майдані Незалежності у 2014 році. В цей же день у Білорусі цьогоріч проводилися президентські вибори, які міжнародні організації та західні країни визнали недемократичними











6/13 На плакаті з портретом Михайла Жизневського два гасла – «Слава Україні» та «Жыве Беларусь». Останнє гасло також стало одним із символів протестів у 2020 році











7/13 Учасники маршу йдуть Хрещатиком в бік місця загибелі Михайла Жизневського











8/13 Меморіал Михайла Жизневського в центрі Києва











9/13 Молода жінка тримає портрет загиблого добровольця Олександра Стасевіча.



У бійця залишилися дружина та двоє дітей. За словами його друга Ярослава Гришина, «Олександр був не зобов’язаний воювати за Україну, неодноразово поранений та контужений, міг з чистою совістю демобілізуватися», однак «не міг залишити свій підрозділ та побратимів»











10/13 Учасники маршу не могли стримати сліз, вшановуючи пам'ять загиблих











11/13 Під час маршу також розгорнули плакат з іменами та фотографіями загиблих. Особи деяких з них не розголошуються, зокрема через репресії в країні.



Полк Кастуся Калиновського, у складі якого воюють білоруси в Україні, у Білорусі визнаний терористичною організацією. Водночас лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала створення полку у 2022 році, а 26 січня 2025 року заявила, що перемога України у війні може бути одним із вікон можливостей для зміни влади в Білорусі











12/13 Дівчина тримає портрет загиблого уродженця Білорусі Андрія Кравченка на псевдо «Зубр», який воював на боці України з 2014 року і загинув у серпні 2022-го











13/13 Біля меморіалу Михайла Жизневського учасники маршу пам'яті поклали квіти











Ініціативу підтримали і воїни полку Калиновського. У своєму зверненні із закликом підписати петицію вони нагадали про іноземних воїнів, які загинули на війні в Україні: американського морського піхотинця Корі Навроцького, який прийняв останній бій у глибокому тилу противника; поляка Міхала Журека, смертельно пораненого в Бахмуті, якого вдома не дочекалися четверо дітей; британського медика Пітера Фуше , який врятував сотні життів і віддав своє; білоруса Івана «Бреста» Марчука , який загинув під Лисичанськом, до останнього прикриваючи відхід побратимів.

«Вчора я був британцем, сьогодні я українець». Прощання із загиблим на фронті медиком Пітером Фуше (фоторепортаж) 1/16 До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пітер Фуше жив у Лондоні. Там він працював теслярем, а до цього – поліцейським. У березні 2022 року британець приїхав в Україну, був волонтером, займався евакуацією цивільних із зони бойових дій











2/16 Згодом Пітер Фуше пройшов кілька медичних тренінгів, долучився до територіальної оборони і став співзасновником благодійного фонду Project Konstantin, який допомагав зі швидкою евакуацією поранених бійців. Свою назву фонд отримав на честь одного з полеглих побратимів Пітера











3/16 У січні 2024 року Пітер Фуше офіційно долучився до лав Збройних сил України як бойовий медик.



1 липня на сторінці фонду Project Konstantin з'явилося повідомлення, що він загинув на фронті під час виконання бойового завдання











4/16 Церемонія прощання із загиблим Пітером Фуше відбулася на майдані Незалежності в Києві











6/16 На сторінці фонду у фейсбуці повідомили, що Пітер Фуше брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з найнебезпечніших прифронтових міст, а також у доставці гуманітарної допомоги туди.



«Хоробрість і самовідданість Піта перед обличчям небезпеки були надзвичайними, і його вчинки назавжди закарбуються в наших серцях», – додали у Project Konstantin











7/16 Вшановуючи пам'ять полеглого, у фонді додали, що продовжуватимуть роботу, якою так захоплювався Фуше, і продовжуватимуть «його спадщину мужності та доброти, боротьби за те, що правильно»











8/16 У квітні для зустрічі із сином з Південної Африки на Харківщину приїжджала 87-річна матір захисника України, Роуз Фуше. До цього вони не бачилися два роки











10/16 У Пітера залишилася 15-річна донька Нікола. За словами захисника, саме заради неї він вирушив до України











12/16 На прощання із бійцем прийшли його друзі, бойові побратими та небайдужі кияни











14/16 Присутні на майдані Незалежності виголошують Молитву українського націоналіста











15/16 «Учора я був британцем, сьогодні я українець», – говорив Пітер Фуше в одному з інтервʼю. Після війни він планував залишитись в Україні, однією з його мрій було отримати українське громадянство











«Але сьогодні закон не дозволяє присвоїти їм звання Героїв України навіть посмертно. Нам бракує підписів під петицією, щоб виправити цю несправедливість. Будь ласка, підтримайте її – це найменше, що ми можемо для них зробити», – йдеться у зверненні полку Калиновського.

Вероніка Янович також наголошує, що йдеться не лише про білорусів. За її словами, в Україні служать і служили американці, поляки, грузини, колумбійці, особи без громадянства – усі ті, хто зробив вибір: ризикувати життям за країну, громадянами якої вони не є.

«Якщо людина здійснює героїчний вчинок на рівні, на якому його може здійснити український військовослужбовець, чому вона не може отримати звання Героя України?» – розмірковує Вероніка.

«Про законопроєкт забули»

Вероніка Янович звертає увагу, що ще у 2022 році у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт №7296. Він мав дозволити присвоювати звання Героя України особам, які не мають громадянства країни, – іноземцям та особам без громадянства. Але документ так і не дійшов до фінального розгляду.

«Він не відхилений. Його просто відправили на доопрацювання і про нього забули. Це також можна зрозуміти, адже в країні йде війна», – каже Вероніка.

Наразі, як зазначається в петиції, український закон дозволяє відзначати державними нагородами не лише громадян України, а й іноземців та осіб без громадянства. Однак стаття 6 закону «Про державні нагороди» робить виняток для найвищого звання – Героя України, яке можуть отримати лише громадяни країни.

Таким чином, за словами Вероніки Янович, виникає правова нерівність: люди, які здійснили фактично однаково героїчний вчинок в інтересах України, опиняються в різному становищі лише через наявність або відсутність українського громадянства.

«Якщо не вирішувати ці питання зараз, а відкласти їх на потім, то хто займатиметься цим, згадуватиме вчинки іноземних добровольців, подаватиме відповідні документи?» – каже вона.

Для Вероніки це питання не лише про юридичну процедуру. Це спроба не дозволити, щоб героїзм людей, які приїхали захищати Україну з інших країн, зник в історії без належного визнання.

«Олексій би це схвалив»

Чоловік Вероніки Янович, 27-річний білорус Олексій Лазарєв, загинув в Україні 19 січня 2026 року під час виконання бойового завдання. Із березня по листопад 2022 року Вероніка та Олексій боролися за Україну в лавах полку імені Калиновського. У 2025 році Олексій Лазарєв підписав контракт зі Збройними силами України.

Тепер Вероніка наголошує: її ініціатива не зводиться до того, щоб обов'язково домогтися звання саме для Олексія. За її словами, звання Героя України не присвоюється через іменні петиції – це має бути рішення командування та Міністерства оборони.

«Якщо Льошине командування вирішить, що він гідний отримати це звання, значить, так і є. Але його самого ніколи не мотивували нагороди, він не чекав похвали і визнання за те, що робив. Він робив це, тому що так правильно», – каже вона.

Але, додає Вероніка, Олексій завжди гостро реагував на несправедливість. Тому сама ідея такої кампанії, на її думку, була б йому близькою.

Потрібні 25 тисяч підписів

Петиція звернена до президента України Володимира Зеленського. Її автори просять президента визначити законопроєкт №7296 як невідкладний і посприяти якнайшвидшому його розгляду та ухваленню Верховною Радою.

Якщо цього буде недостатньо, Зеленського просять скористатися правом законодавчої ініціативи та внести власний законопроєкт. Він мав би зняти обмеження, за яким звання Героя України може присвоюватися виключно громадянам України, і передбачити можливість присвоєння цього звання іноземцям та особам без громадянства за визначний героїчний вчинок, пов'язаний із захистом країни.

У петиції також зазначається, що проблему неможливо вирішити лише на рівні президентського указу. Обмеження закріплене і в законі «Про державні нагороди», і в статуті звання Героя України, затвердженому указом президента. Тому після змін до закону потрібно буде привести у відповідність і акти президента, які регулюють порядок присвоєння цього звання.

Щоб петицію обов'язково розглянули, вона має набрати 25 тисяч підписів. На момент публікації статті її підтримали понад 4 тисячі людей.

Вероніка каже, що розуміє: зараз в Україні багато болю, новин і трагедій, через які важко пробитися навіть важливій ініціативі. Але вона все одно хоче довести цю справу до кінця.

«Ми потроху крокуємо. І я бачу, що в принципі у нас результати непогані. Сподіваюся, що у нас все вдасться», – каже Вероніка.

Наприкінці петиції автори зазначають, що присвоєння звання Героя України іноземцям та людям без громадянства, які здійснили визначний героїчний вчинок в інтересах захисту країни, стане актом справедливості та підтвердженням того, що Україна цінує кожного, хто став на її захист.

За даними Центру рекрутингу іноземних громадян, зараз лише у Сухопутних військах ЗСУ воюють понад 10 тисяч іноземців із 75 країн світу. Щомісяця близько 600 іноземних добровольців підписують контракти та приєднуються до Збройних сил України. Іноземці також служать у Національній гвардії України та підрозділах Головного управління розвідки. Білоруси залишаються однією з найбільших національних груп іноземців, які воюють на боці України.