Держдума вирішила, що з РФ висилатимуть людей за участь у мітингах чи «дискредитацію» армії

Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт про видворення з Росії іноземців та осіб без громадянства за низку правопорушень, у тому числі участь у неузгоджених мітингах, так звану дискредитацію Збройних сил, заклики до санкцій та хуліганство, повідомляє державна російська агенція ТАСС.

Зміни пропонується внести до Кодексу про адміністративні правопорушення: відразу в кількох статтях з’являться окремі положення про покарання у вигляді адміністративного видворення з Росії, якщо порушення було вчинене іноземцем.

Видворення слідуватиме за участь у неузгоджених мітингах, дискредитацію російських збройних сил, заклики до санкційного тиску на Росію та її громадян, а також за публічні «заклики до дій, які порушують територіальну цілісність РФ» та інші правопорушення.

Автори ініціативи, пише ТАСС, також пропонують видворяти мігрантів за правопорушення, пов’язані з екстремізмом та «деструктивною інформацією», у тому числі «пропаганду екстремістської чи нацистської символіки» та «зловживання свободою слова». Усього кількість адміністративних правопорушень, за скоєння яких мігранти підлягатимуть видворенню, зросте до 58.

У пояснювальній записці МВС згадувало масові бійки та заворушення за участю мігрантів. Міграційні потоки, вказувало відомство, "нерідко підвищують рівень конфліктності, є додатковими аргументами виправдання ксенофобського насильства для ідеологів екстремізму та тероризму».

Голова Центру допомоги мігрантам Вадим Коженов при цьому припускав, що запропонований МВС законопроєкт не сильно вплине на мігрантів, оскільки вони не схильні масово вчиняти порушення, а за бійки їх і зараз висилають із країни на тривалі терміни, пише телеканал «Настоящее время».

Влада Росії взяла курс на посилення міграційного законодавства за вказівкою Володимира Путіна після теракту в концертній залі «Крокус Сіті Хол» у березні 2024 року. За цей час у Держдумі розглянули десятки антимігрантських ініціатив.

У Росії змінили підхід до видворення (від 5 ⁠лютого 2025 року постанову про видворення з країни ухвалює не суд, а посадова особа) і заборонили дітям мігрантів вступати до школи без складання іспиту з російської мови. На думку правозахисників, це порушує гарантоване конституцією право на освіту.