Росія позбавила громадянства колишнього кримчанина Кісієва

Колишнього голову штабу російського політика Бориса Надєждіна Дмитра Кісієва позбавили російського громадянства. Про це він повідомив 8 липня у своєму телеграм-каналі і опублікував висновок ФСБ про позбавлення громадянства через «дії, що створюють загрозу національній безпеці РФ».

«У теплий і сонячний томський день, коли я йшов на тренування, до мене підійшли співробітники поліції, затримали «за орієнтуванням». Доставили до відділу. Заходить співробітник у балаклаві. Вручає висновок. Мене позбавляють громадянства Росії на підставі того, що негативно впливаю на політичну і соціальну стабільність суспільства», – написав він.

За його словами, він отримав громадянство Росії як житель окупованого Криму в 2014 році. Кісієв назвав таке рішення влади «політичним» і пов’язав із тим, що він «активно планує кампанію до Держдуми», обговорює плани та шукає кандидатів. Він має намір оскаржити рішення російської спецслужби.

Центрвиборчком Росії 8 лютого 2024 року відмовився зареєструвати Бориса Надєждіна як кандидата в президенти, пізніше це рішення підтвердив Верховний суд РФ. Силовики затримували та обшукували його прихильників та збирачів підписів, понад 60 друкарень відмовилися випускати його агітаційну газету, а в червні 2025 року Верховний суд ліквідував партію «Громадянська ініціатива», від якої висувався Надєждін.