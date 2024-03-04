Верховний суд РФ остаточно відмовив Надєждіну в реєстрації на вибори президента, політик каже, що не зупиниться

Верховний суд Росії остаточно відмовив політику Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом на вибори президента РФ, написав Надєждін у своєму телеграмі.

21 лютого російський Верховний суд відмовився задовольнити позов політика про визнання незаконним рішення Центральної виборчої комісії щодо відмови реєстрації його кандидатом у президенти Росії. Надєждін подав скаргу, яку 4 березня розглянула апеляційна інстанція.

Втім, політик повідомив, що «буде боротися до кінця» й оскаржить це рішення у вищих інстанціях.

«Я не згоден із рішенням колегії, тому подам наглядову скаргу до президії Верховного суду. А потім звернемося і до Конституційного суду», – написав російський політик.

Центральна виборча комісія Росії відмовила кандидатам на посаду президента Росії Борису Надєждіну і Сергію Малинковичу в реєстрації 8 лютого. Підставою для відмови стала недостатня, на думку ЦВК Росії, кількість достовірних підписів, зібраних на підтримку висунення кандидата.

Борис Надєждін був єдиним кандидатом на посаду президента Росії, який мав антивоєнну позицію і виступав проти політики нинішнього президента Володимира Путіна. Його кампанія привернула увагу після того, як біля його штабів почали вишиковуватися великі черги охочих здати підписи. У штабі Надєждіна стверджують, що зібрали понад 200 тисяч, у ЦВК Росії подали, як передбачено законом, трохи більш як 100 тисяч підписів.

Електоральні експерти вже багато років критикують збирання підписів як основу для допуску до виборів через можливість зняти кандидата з формальних причин.

Голосування на виборах президента Росії відбудеться з 15 до 17 березня 2024 року. Вибори в Росії незалежні спостерігачі й експерти оцінюють як невільні й нечесні. Влада втручається у виборчий процес, створює переваги провладним кандидатам. У деяких випадках ідеться і про прямі фальсифікації.