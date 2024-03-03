«Роскомнагляд» заблокував сайт проєкту, який закликає «прийти на вибори» в Росії

Російський регулятор «Роскомнагляд» заблокував сайт акції «Полудень проти Путіна», яка закликає одночасно прийти на виборчі дільниці 17 березня тих, хто не підтримує кандидатуру президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, акцію запропонував провести під час президентських виборів у Росії колишній депутат законодавчих зборів Петербурга опозиціонер Максим Резнік.

Суть акції полягає в тому, що людям, які виступають проти Путіна, потрібно прийти в день виборів на виборчі дільниці одночасно – опівдні.

Тим, хто прийде на дільниці, пропонується або голосувати проти Путіна за будь-якого з трьох інших кандидатів або псувати бюлетень.

Таким чином, за задумом ініціаторів акції, противники Путіна покажуть свій спротив та не порушать чинного законодавства РФ.

Російський регулятор не повідомив на якій підставі, вимагає заблокувати інформацію про акцію.

Голосування на виборах президента Росії відбудеться з 15 до 17 березня 2024 року. Вибори в Росії незалежні спостерігачі та експерти оцінюють як невільні та нечесні. Влада втручається у виборчий процес, створює переваги провладним кандидатам. У деяких випадках ідеться і про прямі фальсифікації.