Держдума РФ вдвічі збільшила кількість підстав для депортації іноземців

Державна дума Росії 21 липня більш ніж удвічі збільшила список правопорушень, які можуть бути підставою для депортації іноземних громадян, повідомляють російські медіа.

Відповідний законопроєкт ухвалили одразу в другому та третьому читаннях.

Серед нових підстав для депортації – участь у несанкціонованих мітингах, так звана дискредитація російської армії, заклики до сепаратизму та санкцій проти Росії, дрібне хуліганство, непокора співробітникам силових структур та низка інших – всього 23 статті Кодексу про адміністративні правопорушення. Вони додадуться до 22 статей, депортація за якими можлива вже зараз.





Також депутати ухвалили закон про заборону іноземцям з будь-якою судимістю отримувати в Росії громадянство, посвідку на проживання та дозволи на тимчасове проживання. Якщо документи вже були видані, при виявленні непогашеної судимості їх буде анульовано. Виняток зроблять для біженців та політемігрантів.

«Нам важливо, щоб до країни приїжджали законослухняні люди. Приїхали, відпрацювали, заробили та поїхали, поважаючи наші закони, підкоряючись нашим представникам правопорядку», – заявив голова Держдуми В’ячеслав Володін.

Влада Росії взяла курс на посилення міграційного законодавства за вказівкою Володимира Путіна після теракту в «Крокус Сіті Голлі» в березні 2024 року. За цей час у Держдумі розглянули десятки антимігрантських ініціатив. Однією з головних стало запровадження реєстру ⁠контрольованих осіб, куди вносять усіх іноземних громадян, які нібито порушили міграційне законодавство.

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Після потрапляння до реєстру їм загрожує фактична заборона на переїзд та банківські операції, укладання шлюбу, керування транспортними засобами та інші обмеження прав.

У Росії також змінили підхід до видворення іноземних громадян – рішення про це від 5 лютого 2025 року може ухвалювати посадова особа без суду. Також дітям мігрантів заборонено вступати до школи без складання іспиту з російської мови. За даними правозахисників, це залишило без гарантованого Конституцією права на освіту понад 80% неповнолітніх іноземців.