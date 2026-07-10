ЗМІ: тисячі іноземців загинули, воюючи на боці Росії

Щонайменше 3589 іноземних громадян загинули, воюючи на боці Росії під час повномасштабної війни проти України – про це йдеться у спільному дослідженні Російської служби Бі-Бі-Сі, видання «Медіазона» і команди волонтерів.

Журналістам вдалося підтвердити загибель 1285 іноземців із більш ніж 40 країн на підставі відкритих джерел – повідомлень влади, публікацій родичів, фотографій могил і військових меморіалів.

Крім того, Корейська служба Бі-Бі-Сі встановила особи ще 2304 військовослужбовців із КНДР, які загинули під час боїв у Курській області РФ після наступу українських військ у серпні 2024 року. Їхні особи вдалося визначити за супутниковими знімками й офіційними фотографіями нового військового меморіалу в Пхеньяні.

Автори дослідження наголошують, що реальні втрати іноземних громадян, які воювали на боці Росії, ймовірно, значно вищі, оскільки підрахунки засновані лише на підтверджених даних і не враховують інформацію української влади й західних розвідок.

За даними високопосадовця НАТО, у складі російських сил воюють близько 24 тисяч іноземних найманців із 44 країн. За словами співрозмовника Бі-Бі-Сі, більшість із них – це вихідці з африканських держав.

Бі-Бі-Сі також виділила три основні етапи вербування іноземців до армії Росії: набір ув’язнених із російських колоній у 2022–2023 роках, активне вербування добровольців з країн Азії, Африки і Латинської Америки у 2024–2025 роках, а потім посилення тиску на трудових мігрантів із країн колишнього СРСР із середини 2025 року.

За підсумками дослідження американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованого 1 липня, сукупні втрати вбитими і пораненими військовими Росії й України перевищили два мільйони від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

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За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.