Втрати Росії й України у війні перевищили 2 мільйони людей – дослідження

Сукупні втрати вбитими і пораненими Росії й України перевищили два мільйони військових від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, свідчить дослідження американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Аналіз оцінює загальні втрати РФ приблизно 1,4 мільйона осіб, зокрема 450 тисяч загиблими, а України – від 525 тисяч до 625 тисяч осіб (убитими, пораненими і зниклими безвісти), серед них – від 125 000 до 150 000 загиблих у період з лютого 2022 року по червень 2026 року.

Автори дослідження також зазначають, що, попри високі втрати Росія, стикається з уповільненням просування, а українські атаки, зокрема з використанням БпЛА, переносять бойові дії на територію РФ.

Як йдеться в дослідженні, у 2026 році Росія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військовослужбовців, що вже перевищує темпи набору нових контрактників, які становлять приблизно 27 000 на місяць.

При цьому в CSIS зауважують, що навесні російська армія вперше з 2024 року почала втрачати більше територій, ніж захоплювати.

«Російські війська втратили більше територій, ніж захопили як у квітні, так і в травні, чиста втрата склала приблизно 400 квадратних кілометрів», – йдеться в повідомленні.

Офіційно і Москва, і Київ не розкривають даних про своїх загиблих, акцентуючи увагу на втратах противника.

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про кількість загиблих у день оголошення часткової мобілізації, 21 вересня 2022 року.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.