Голова Держдуми Росії анонсував збільшення вдвічі числа підстав для видворення іноземців

Глава Державної думи РФ В’ячеслав Володін заявив про розширення переліку адміністративних правопорушень, за які іноземних громадян видворятимуть із Росії.

За його словами, спочатку цей перелік планувалося збільшити з 22 до 43 статей Кодексу про адміністративні правопорушення, але з урахуванням пропозицій кількість статей зросла до 45.

Йдеться про дві статті: непокора прикордонникам і дискримінація (порушення прав, свобод та законних інтересів людини залежно від її статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, віку та ставлення до релігії).

«Це сприятиме підвищенню громадської безпеки в нашій країні та наведенню ладу в міграційній сфері», – написав Володін у своєму телеграм-каналі.

Держдума вже ухвалила поправки у першому читанні. Відповідно до проєкту закону, видворяти мігрантів пропонується, зокрема, за так звану дискредитацію збройних сил РФ, участь у несанкціонованих мітингах, заклики до санкційного тиску на Росію та її громадян, а також за публічні заклики до дій, які «порушують територіальну цілісність» Росії.

Видворяти іноземців пропонується також за стрілянину в недозволених місцях, створення перешкод транспорту, непокора поліції та дрібне хуліганство.

Влада Росії взяла курс на посилення міграційного законодавства за вказівкою Володимира Путіна після теракту в «Крокус Сіті Голлі» в березні 2024 року.

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За цей час у Держдумі розглянули десятки антимігрантських ініціатив. Однією з головних стало запровадження реєстру ⁠контрольованих осіб, куди вносять усіх іноземних громадян, які нібито порушили міграційне законодавство. Після потрапляння до реєстру їм загрожує фактична заборона на переїзд та банківські операції, укладання шлюбу, керування транспортними засобами та інші обмеження прав.

У Росії також змінили підхід до видворення іноземних громадян – рішення про це від 5 лютого 2025 року може ухвалювати посадова особа без суду. Також дітям мігрантів заборонено вступати до школи без складання іспиту з російської мови. За даними правозахисників, це залишило без гарантованого Конституцією права на освіту понад 80% неповнолітніх іноземців.